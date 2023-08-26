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​Дайч: «Очень расстроен»

26 Августа 2023 • 22:05 Комментировать
Эвертон
0:1
Вулверхэмптон
окончен

В третьем туре английского чемпионата «Эвертон» вновь потерпел неудачу, на сей раз в домашней игре с «Вулверхэмптоном». Наставник «ирисок» Шон Дайч неприятно удивлен результатом своей команды - по его словам, команда сыграла на победу

- Я очень расстроен, мы были бесконечно далеки на прошлой недели. А в этот раз все шло много лучше, мы создавали шансы, должны были забивать, но их вратарь провел один из лучших матчей в своей жизни, - цитирует слова Дайча BBc Sport.

После трех туров у «Эвертона» ноль очков и ноль забитых мячей, в следующем туре команда сыграет с «Шеффилд Юнайтед». 

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Шон Дайч
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