Голкипер Петрович прокомментировал свой переход в «Челси»

Новичок «Челси» Джордже Петрович поделился мыслями после объявления о трансфере.

Лондонский клуб приобрёл 23-летнего вратаря у американского «Нью-Инглэнд Революшн». Контракт футболиста рассчитан до 2030 года.

«Очень рад продолжить карьеру в «Челси». Я всегда мечтал оказаться в одном из крупнейших клубов мира, для меня это очень серьёзный шаг.

Я много знаю о «Челси». Помню, как смотрел за игрой Дидье Дрогба, но мне, как сербу, особенно нравилось следить за Браниславом Ивановичем и Неманьей Матичем. Надеюсь, я стану следующим сербом, который поможет клубу добиваться успехов», – цитирует пресс-служба «Челси» Петровича.