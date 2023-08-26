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«Ливерпуль» претендует на вингера, оценённого в 25 млн евро слухи

26 Августа 2023 • 21:58 Комментировать
Ньюкасл
...
Ливерпуль
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Через 20 ч. 16 мин.

Вингер «Бёрнли» Манюэль Бенсон попал в сферу интересов «Ливерпуля».

Мерсисайдцы могут провернуть ещё несколько сделок до закрытия трансферного окна, и 26-летний бельгиец – один из кандидатов на переход в стан «красных». По информации журналиста Экрема Конура, в «Ливерпуле» запросили изучили вопрос потенциального трансфера игрока, выступающего на правом фланге атаки. «Бёрнли» запрашивает порядка 25 млн евро.

Манюэль Бенсон перешёл в «Бёрнли» в прошлом году из бельгийского «Антверпена». В 38 матчах за «кларетовых» футболист отметился 14 забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Бёрнли трансферы футбола - лето 2023 Манюэль Бенсон
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НЬЮКАСЛ ЛИВЕРПУЛЬ
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