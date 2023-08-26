Вингер «Бёрнли» Манюэль Бенсон попал в сферу интересов «Ливерпуля».

Мерсисайдцы могут провернуть ещё несколько сделок до закрытия трансферного окна, и 26-летний бельгиец – один из кандидатов на переход в стан «красных». По информации журналиста Экрема Конура, в «Ливерпуле» запросили изучили вопрос потенциального трансфера игрока, выступающего на правом фланге атаки. «Бёрнли» запрашивает порядка 25 млн евро.

Манюэль Бенсон перешёл в «Бёрнли» в прошлом году из бельгийского «Антверпена». В 38 матчах за «кларетовых» футболист отметился 14 забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.