Голкипер Джордже Петрович перебрался в лондонский «Челси».

Сербский футболист заключил с «синими» семилетний договор, о чём сообщают официальные источники клуба. Ранее Петрович выступал за американский «Нью-Инглэнд». Стоимость трансфера, как сообщалось ранее, оценивается в 14 млн евро.

Джордже Петрович отыграл 43 матча в рамках МЛС, пропустив 54 гола и 14 раз сохранив ворота в неприкосновенности. Также в активе 23-летнего вратаря два матча в составе национальной сборной Сербии.

В «Челси» Петрович заменит Кепу Аррисабалагу, который перешёл в мадридский «Реал» на правах аренды.