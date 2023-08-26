«Эвертон» покупает португальского форварда более чем за 30 млн евро

Нападающий «Удинезе» Бету продолжит карьеру в «Эвертоне».

Итальянский клуб отклонил прежние предложения «ирисок», требуя 35 млн евро, как прописано в пункте отступных игрока, однако теперь стороны достигли договорённости, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Бету обойдётся «Эвертону» более чем в 30 млн евро, но не в 35 – «Удинезе» согласился на уступки. 25-летний игрок уже согласовал контракт с ливерпульским клубом. Медицинское обследование запланировано на воскресенье.

В прошлом розыгрыше Серии А Бету отметился десятью забитыми голами в 33 встречах. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 25 млн евро.