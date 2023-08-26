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«Вест Хэм» разобрался с «Брайтоном» и возглавил Премьер-лигу

26 Августа 2023 • 21:30 Комментировать
Брайтон
1:3
Вест Хэм
окончен

Отлично стартовавшие «Брайтон» и «Вест Хэм» бились за право возглавить турнирную таблицу Премьер-лиги. Хозяева поля почти безраздельно контролировали мяч, но не имели перевеса в количестве ударов, более того, они разгромно проигрывали. На 19-й минуте Джеймс Уорд-Праус со второй попытки добавил мяч в сетку ворот. После перерыва Саид Бенрахма сделал все для Джаррода Боуэна, который удвоил счет. На 63-й минуте Майкл Антонио забил третий мяч. Лишь в концовке Паскаль Гросс зарядил из-за пределов штрафной и забил гол престижа.

3:1, «Вест Хэм» с 7 очками вышел на первое место в таблице, у соперника один балл.

Протокол игры  
Брайтон1:3Вест Хэм
  19'Уорд-Праус Джеймс (0:1)
  58'Боуэн Джаррод (0:2)
  63'Антонио Майкл (0:3)
(1:3) Гросс Паскаль81'  
Вербрюгген БартМилнер Джеймс 72' (Вельтман Йоел ( 72') Уэбстер АдамДанк ЛьюисЭступиньян ПервисГросс ПаскальГилмор Билли 60' (Педро Жоао ( 60') Марч Соломон 72' (Саймон Адингра ( 72') Уэлбек Данни 60' (Лаллана Адам ( 60') Митома Каору  88'Фергюсон Эван
Запасные: Роша Игор IIБуонанотте ФакундоСтил ДжейсонВан Хекке Ян-ПольДауд Махмуд
Ареола АльфонсЦоуфал ВладимирЗума КуртОгбонна АнджелоЭмерсон ПалмиериАльварес Эдсон  45' 84' (Форнальс Пабло ( 84') Боуэн ДжарродСоучек Томаш 39' (Бенрахма Саид ( 39') Уорд-Праус Джеймс  24'Пакета Лукас 85' (Ингс Дэнни ( 85') Антонио Майкл 79' (Керер Тило ( 79'  89')
Запасные: Джонсон БенКорне МаксвеллФабьянски ЛукашДивин МубамаКрессуэлл Аарон
26 августа. Стадион "Фалмер" (Брайтон энд Хоув).

 

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