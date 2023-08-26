«Вест Хэм» разобрался с «Брайтоном» и возглавил Премьер-лигу

Отлично стартовавшие «Брайтон» и «Вест Хэм» бились за право возглавить турнирную таблицу Премьер-лиги. Хозяева поля почти безраздельно контролировали мяч, но не имели перевеса в количестве ударов, более того, они разгромно проигрывали. На 19-й минуте Джеймс Уорд-Праус со второй попытки добавил мяч в сетку ворот. После перерыва Саид Бенрахма сделал все для Джаррода Боуэна, который удвоил счет. На 63-й минуте Майкл Антонио забил третий мяч. Лишь в концовке Паскаль Гросс зарядил из-за пределов штрафной и забил гол престижа.

3:1, «Вест Хэм» с 7 очками вышел на первое место в таблице, у соперника один балл.