«Вест Хэм» разобрался с «Брайтоном» и возглавил Премьер-лигу

Отлично стартовавшие «Брайтон» и «Вест Хэм» бились за право возглавить турнирную таблицу Премьер-лиги. Хозяева поля почти безраздельно контролировали мяч, но не имели перевеса в количестве ударов, более того, они разгромно проигрывали. На 19-й минуте Джеймс Уорд-Праус со второй попытки добавил мяч в сетку ворот. После перерыва Саид Бенрахма сделал все для Джаррода Боуэна, который удвоил счет. На 63-й минуте Майкл Антонио забил третий мяч. Лишь в концовке Паскаль Гросс зарядил из-за пределов штрафной и забил гол престижа.
3:1, «Вест Хэм» с 7 очками вышел на первое место в таблице, у соперника один балл.
Протокол игры
|19'Уорд-Праус Джеймс (0:1)
|58'Боуэн Джаррод (0:2)
|63'Антонио Майкл (0:3)
|(1:3) Гросс Паскаль81'
Вербрюгген Барт•Милнер Джеймс72' (Вельтман Йоел (72') •Уэбстер Адам•Данк Льюис•Эступиньян Первис•Гросс Паскаль•Гилмор Билли60' (Педро Жоао (60') •Марч Соломон72' (Саймон Адингра (72') •Уэлбек Данни60' (Лаллана Адам (60') •Митома Каору• 88'Фергюсон Эван
Ареола Альфонс•Цоуфал Владимир•Зума Курт•Огбонна Анджело•Эмерсон Палмиери•Альварес Эдсон 45'84' (Форнальс Пабло (84') •Боуэн Джаррод•Соучек Томаш39' (Бенрахма Саид (39') •Уорд-Праус Джеймс• 24'Пакета Лукас85' (Ингс Дэнни (85') •Антонио Майкл79' (Керер Тило (79') 89'
26 августа. Стадион "Фалмер" (Брайтон энд Хоув).
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