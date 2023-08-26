Тренер «Вулверхэмптона»: «Никто не любит нули»

В третьем туре английского чемпионата «волки» из «Вулверхэмптона», проголодавшись без побед, аппетитно закусили «ириской», обыграв в гостях «Эвертон». Наставник «Вулверхэмптона» Гари О'Нил доволен победой, хотя к игре подопечных у него остаются нарекания.

- Приятно одержать первую победу в сезоне. Никто не любит нули в турнирной таблице. Но не могу сказать, что я в восторге, просто рад за ребят. Выступление было неплохим, но есть еще немало вещей, над которыми надо работать, - цитирует слова О'Нила BBC Sport.

В следующем туре «волки» могут отобедать много аппетитнее, если переиграют «орлов» из «Кристал Пэлас».