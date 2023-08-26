Постекоглу – о Мэддисоне: «Потрясающе, когда в команде есть такой футболист»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу отметил вклад полузащитника Джеймса Мэддисона в успехи команды.

В субботу «шпоры» одержали гостевую победу над «Борнмутом» (2:0), а 26-летний футболист стал автором первого забитого мяча на 17-й минуте.

«Потрясающе, когда в команде есть такой футболист, я очень этому рад. Джеймс много работает, отбирает мячи – он вовсе не из тех, кто оживает только тогда, когда команда атакует. Как только он достигнет лучшего взаимопонимания – особенно с нападающими, – всё будет ещё лучше. Здорово, что он с нами», – высказался австралийский рулевой в послематчевом интервью.