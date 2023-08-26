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Бруну Фернандеш – о победе «Манчестер Юнайтед»: «Мы показали характер»

26 Августа 2023 • 21:12 Комментировать
Манчестер Юнайтед
3:2
Ноттингем Форест
окончен

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал победу своей команды над «Ноттингем Форест» (3:2).

Коллектив Эрика тен Хага пропустил два безответных мяча уже к четвёртой минуте домашнего матча третьего тура Премьер-лиги, однако нашёл в себе силы сначала отыграться, а затем и вырвать победу. Решающий гол на 76-й минуте провёл Фернандеш, реализовавший пенальти.

«Сегодня мы показали характер, – высказывается автор победного мяча. – Мы начали игру совсем не так, как нам хотелось, но нам удалось всё исправить. Думаю, мы выступили хорошо. Несмотря на трудности, мы сохраняли терпение, нужным образом контролировали мяч, что сыграло ключевую роль», – приводит BBC слова Бруну Фернандеша.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ноттингем Форест Бруну Фернандеш
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