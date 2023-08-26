Тен Хаг высказался о будущем голкипера Хендерсона

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о будущем голкипера Дина Хендерсона.

Специалист отметил, что если появится запрос по поводу перехода, то сразу сообщит об этом.

«На многих позициях нам нужен дублер, а на позицию вратаря нам нужны три человека, которые соответствуют уровню АПЛ», - приводит слова тен Хага Sky Sports.

Хендерсон прошлый сезон провёл в аренде в «Ноттингем Форест».

Контракт 26-летнего футболиста с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 18 миллионов евро.