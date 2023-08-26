​Эриксен: «Показали характер»

В третьем туре английского чемпионата «Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Ноттингем Форест» - «лесники» очень быстро нанесли дьяволам два удара топором, но это не смутило коллектив нидерландского специалиста Эрика тен Хага. Итоги матча прокомментировал датский полузащитник Кристиан Эриксен:

- Мы показали характер, заработав эти три очка. Даже проигрывая, мы знали, что шансы будут, надо только пользоваться ими. Второй тайм был целиком за нами. Мы играли положительно и качественно, - цитирует слова Эриксена BBC Sport.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Арсеналом».