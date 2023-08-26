Марку Силва рассказал, почему «Фулхэм» отказался продавать Палинью за 52 млн евро

Главный тренер «Фулхэма» Марку Силва высказался о несостоявшемся уходе полузащитника Жоау Палиньи.

28-летний футболист находился в сфере интересов различных клубов Премьер-лиги, включая «Вест Хэм», который предложил 45 млн фунтов стерлингов (более 52 млн евро). «Дачники» отказались отпускать португальского хавбека.

«Жоау – абсолютно ключевой игрок для нашей команды. В прошлом году мы сделали всё, чтобы подписать его, а этим летом клуб предпринял максимальные усилия для его удержания», – цитирует инсайдер Фабрицио Романо рулевого «Фулхэма».

В июле 2022 года Жоау Палинья перебрался в стан лондонцев из «Спортинга» за 20 млн евро.