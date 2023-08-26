​Марку Силва: «Без паники»

Не очень удачно начавший сезон в английской Премьер-лиге «Фулхэм» сумел зацепиться за боевые очки в игре с лондонским «Арсеналом», команды забили друг другу по два мяча. Наставник «Фулхэма» Марку Силва заявил, что такой результат является ответом паникерам - тем, кто затеял панику после неудачной игры с «Брентфордом».

- Мы уже проходили такие ситуации в прошлом году, нет смысла паниковать даже после поражения от «Брентфорда». Конечно, нем еще многого не хватает, но характер и стержень команды остался таким, каким он был в прошлом сезоне, - цитирует слова Марку Силвы BBC Sport.