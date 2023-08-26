Тен Хаг: «При всем уважении к «Ноттингем Форест», «МЮ» не должен пропускать от них такие голы»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о волевой победе над «Ноттингем Форест» в матче третьего тура Английской премьер-лиги.

Специалист отметил, что его команда ужасно начала игру, но затем проявила характер и смогла совершить камбэк, забив три хороших мяча.

«При всем уважении к «Ноттингем Форест», мы не можем позволять им забивать такие голы. Мы слишком легко дали им эти возможности. Это сумасшествие, но иногда матчи проходят именно так», - заявил тен Хан в эфире BBC Sport.

«Красные дьяволы» после трех туров имеют в своем активе шесть очков.