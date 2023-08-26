Артета – о ничьей с «Фулхэмом»: «Арсенал» доминировал и заслуживал победы

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о ничьей в матче третьего тура Английской премьер-лиге против «Фулхэмом» (2:2).
Специалист отметил, что его команда уже в начале матча подарила сопернику гол, тем самым усложнив своё положение.
«Мы доминировали от начала и до конца, мы заслуживали победы, но это футбол. В футболе ты можешь пробить 35 раз, а соперник – полтора, и все равно проиграть», - заявил Артета на пресс-конференции.
«Арсенал» после трех туров АПЛ имеет в своем активе семь набранных очков.
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