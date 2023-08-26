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Артета – о ничьей с «Фулхэмом»: «Арсенал» доминировал и заслуживал победы

26 Августа 2023 • 20:15 Комментировать
Арсенал
2:2
Фулхэм
окончен

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о ничьей в матче третьего тура Английской премьер-лиге против «Фулхэмом» (2:2).

Специалист отметил, что его команда уже в начале матча подарила сопернику гол, тем самым усложнив своё положение.

«Мы доминировали от начала и до конца, мы заслуживали победы, но это футбол. В футболе ты можешь пробить 35 раз, а соперник – полтора, и все равно проиграть», - заявил Артета на пресс-конференции.

«Арсенал» после трех туров АПЛ имеет в своем активе семь набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Арсенал Лондон Микель Артета
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