​Тренер «Фиорентины» давит на руководство из-за Амрабата

Будущее полузащитника Софьяна Амрабата остаётся неопределённым. Как сообщает немецкий Sky, рулевой «Фиорентины» Винченцо Итальяно оказывает давление на руководство клуба, чтобы найти скорейшее решение по будущему футболиста. Амрабат уже какое-то время тренируется отдельно от команды.

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к 27-летнему Амрабату, но гранду Премьер-лиги для осуществления трансфера из-за ситуации с финансовым фэйр-плей нужно сначала продавать игроков.

Отметим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Софьяна Амрабата в 30 миллионов евро.