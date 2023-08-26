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«Манчестер Юнайтед» пропустил два к четвёртой минуте, но высек суперволевую победу над «лесниками»

26 Августа 2023 • 19:03 Комментировать (2)
Манчестер Юнайтед
3:2
Ноттингем Форест
окончен

«Манчестер Юнайтед» и «Ноттингем Форест» сошлись в рамках чемпионата Англии. Матч третьего тура АПЛ состоялся 26 августа на стадионе «Олд Траффорд».

Протокол игры  
Манчестер Юнайтед3:2Ноттингем Форест
  2'Авонийи Тайво (0:1)
  4'Боли Вийи (0:2)
(1:2) Эриксен Кристиан17'  
(2:2) Каземиро Карлос52'  
(3:2) Фернандеш Бруну76'  
Онана Андре  89'Уан-Биссака Аарон  58'Варан Рафаэль 46' (Линделоф Виктор ( 46') Мартинес ЛисандроДалот ДиогуКаземиро КарлосЭриксен КристианАнтони 85' (Мактоминай Скотт ( 85') Фернандеш Бруну  90'Рэшфорд Маркус  82'Марсьяль Антони 60' (Санчо Джедон ( 60')
Запасные: Гарначо АлехандроГор ДэниелМагуайр ГарриПельистри ФакундоАльваро ФернандесХендерсон Дин
Тёрнер МэттБоли ВийиУорролл Джо  67'Маккена Скотт 57' (Ньякат Мусса ( 57') Орье Серж  44'Эйна Ола  62'Данило Ларанжера 81' (Эланга Энтони ( 81') Йейтс РайанДжонсон Бреннан 70' (Куяте Шейху ( 70'  90') Гиббс-Уайт Морган  45'Авонийи Тайво 81' (Вуд Крис ( 81')
Запасные: Монтьель ГонсалоУильямс НекоФройлер РемоХорват ИтанУи-Чжо Хван
26 августа. Стадион "Олд Траффорд".

 

Со скрипом «дьяволы» вкатываются в новый сезон. С большим трудом перебороли «Вулверхэмптон», затем проиграли «Тоттенхэму», забив за 180 минут всего один (спасибо, Рафаэль Варан) гол. Тут ещё и травмы уменьшили вариативность в атаке – выбыли Маунт, Хойлунд и Шоу. Против «лесников» Эрик тен Хаг выпустил оптимальное, как кажется, сочетание впереди – Эриксен, Бруну Фернандеш, Антони, Марсьяль и Рэшфорд.

Но в первые минуты матча об атаке «красных дьяволов» вспоминать не приходилось, ведь шок-контент устроил «Ноттингем Форест», забивший дважды в двух первых атаках. Неудачно разыграли угловой «дьяволы», Гиббс-Уайт скинул на ход Авонийи, и Тайво сделал всё сам. Сначала убежал от Уан-Биссаки, потом от Рэшфорда, в завершении катнув мяч мимо голкипера метров с шести – 0:1.

Прошло всего две минуты и Далот на фланге срубил Джонсона. Гиббс-Уайт выпилил классную подачу со стандарта, а Боли чётко пробил головой. Онана даже не дёрнулся – 0:2. «Лесники» почти не владели мячом, но забивали регулярно. Однако слишком прижиматься к воротам тоже не стоило. «МЮ» забрал мяч, территорию, стал давить. И это принесло свои плоды.

Бруну Фернандеш метров с двадцати пробил – Тернер отбил мяч в сторону. А Рэшфорд подхватил его на левом фланге и прострелил вдоль ворот так, что Эриксену осталось лишь подставить ногу – 1:2. Под занавес тайма Каземиро обязан был сравнивать счёт. Бруну Фернандеш подал от угла поля, Антони навязал борьбу, отвлёк на себя внимание и сделал подарок Каземиро. Бразилец с трёх метров должен был заносить мяч в ворота, но каким-то непостижимым образом в створ не попал.

Но всё же именно Каземиро сравнял счёт в итоге, правда, произошло это уже во втором тайме. Бруну технично разыграл стандарт с Рэшфордом, получил ответную передачу и организовал скидку на Каземиро, которому осталось лишь не промахнуться из убойной позиции. В этот раз не промахнулся – 2:2. «Дьяволы» и дальше летели вперёд, не давали выдохнуть «лесникам». Антони на дриблинге пришёл с правого края, сместился в центр и классно пробил – Тернер вытащил мяч из дальнего угла.

Следом уже Антони прострелом завершил сольный рейд, Бруну Фернандеш пяткой подрезал в уголок, но немного не попал. Совсем всё плохо для «лесников» стало, когда Уоррэлл срубил Фернандеша, убегавшего на заброс Далота, и получил прямую красную карточку. В формате 11 на 10 «Ноттингем» уже не выстоял. И опять косвенно помог арбитр, заметивший фол Данило на Рэшфорде, завалившемся довольно картинно. Бруну Фернандеш пенальти реализовал хладнокровно, пальнув в правый угол – 3:2. Рефери добавил 11 минут ко второму тайму, но голов более не случилось.

Яркая волевая победа в активе «МЮ», с 0:2 ушли на 3:2. Хотя болельщиков «красных дьяволов», наверное, больше настораживает, как можно к четвёртой минуте пропустить два гола от «Ноттингем Форест».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ноттингем Форест
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
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CELTIC FROST
26 Августа 2023 в 20:16
Пожалуй, повторю комментарий от прошлого тура: иметь по такой игре 3 очка - большая удача)/ Через тернии - в зону ЛЧ?
snk6565
26 Августа 2023 в 19:38
Такое ощущение, что лысый...слепой, глухой и не очень умный...из матча в матч одно и тоже, что вы лезете в позиционную оборону при перевесе в один мяч?...ну не умеете и не лезте...давили, и давите на чужой половине...сколько игр так упустили (хорошо сегодня не успели). Опять выпустили унылого, и толку с этого?...Бруну опять корчит суперзвезду...Варан с Каземиро- два пенсионера, чуть ползают...кто опять порадовал, так это Биссака...и Эриксон сегодня приятно удивил...
Ну, выиграли со скрипом и уже хорошо
GGMU
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