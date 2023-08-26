«Арсенал» в большинстве упустил победу над «Фулхэмом»

В третьем туре Премьер-лиги «Арсенал» принимал «Фулхэм» и пропустил с единственного удара в створ от соперника за первые 80 минут игры. На первой минуте Андреас Перейра наказал оборону соперника за оплошность при распасовке. Несмотря на громадный перевес, «канониры» смогли забить только на экваторе второго тайма и с пенальти, отличился Букайо Сака. Проходит две минуты, и после прострела с левого фланга Эдди Нкетиа переправил мяч в правый угол чужих ворот. На 83-й минуте «дачники» остались вдесятером, но всё равно ушли от поражения, это Пальинья замкнул подачу с углового - 2:2.

«Канониры» набрали семь очков и делят лидерство с «Тоттенхэмом».