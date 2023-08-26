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«Арсенал» в большинстве упустил победу над «Фулхэмом»

26 Августа 2023 • 18:59 Комментировать (4)
Арсенал
2:2
Фулхэм
окончен

В третьем туре Премьер-лиги «Арсенал» принимал «Фулхэм» и пропустил с единственного удара в створ от соперника за первые 80 минут игры. На первой минуте Андреас Перейра наказал оборону соперника за оплошность при распасовке. Несмотря на громадный перевес, «канониры» смогли забить только на экваторе второго тайма и с пенальти, отличился Букайо Сака. Проходит две минуты, и после прострела с левого фланга Эдди Нкетиа переправил мяч в правый угол чужих ворот. На 83-й минуте «дачники» остались вдесятером, но всё равно ушли от поражения, это Пальинья замкнул подачу с углового - 2:2.

«Канониры» набрали семь очков и делят лидерство с  «Тоттенхэмом».

Протокол игры  
Арсенал2:2Фулхэм
  1'Перейра Андреас (0:1)
(1:1) Сака Букайо70'  
(2:1) Нкетиа Эдди72'  
  87'Пальинья Жоау (2:2)
Ремсдейл АаронПарти Томас 56' (Виейра Фабиу ( 56') Уайт БенСалиба ВильямКивёр ЯкубЭдегор Мартин 84' (Жоржиньо II ( 84') Райс Деклан 90' (Жезус Габриэл ( 90') Хаверц Кай 56' (Зинченко Александр ( 56') Сака БукайоТроссар Леандро 46' (Нкетиа Эдди ( 46') Мартинелли Габриэл
Запасные: Нелсон РайсСмит-Роу ЭмильРайя ДавидГабриэль дос Сантос
Лено БерндТете КенниДиоп ИссаУгелумба Кэлвин  50'  83'Робинсон ЭнтониЛукич Саша  66' 71' (Рид Харрисон ( 71') Пальинья ЖоауПерейра Андреас 63' (Кэрни Том ( 63') Уилсон Гарри 71' (Траоре Адама ( 71') Хименес Рауль  19'Рид Бобби 89' (Адарабиойо Олуватосин ( 89')
Запасные: Родак Марек  74'Харрис ЛюкРодриго МунисМбабу КевинВинисиус Карлос
26 августа. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).

 

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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
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InterSan
26 Августа 2023 в 19:56
Арсенал - такой Арсенал........ничего, не меняется.
LMI
26 Августа 2023 в 19:34
Лохи
Zed2891
26 Августа 2023 в 19:21
Младший шарлатан соснул сам у себя. Как всегда в старте кусок гауна Хаверц, которому нечего делать в команде, но признать свой провал не в духе минишарлатана. Опять Парти в защите, бесполезный Мартинелли бегает весь матч.
После прошлогоднего мирового обсирательства зачем оставили это убожество под названием маленький шарлатан. Дальше будет только хуже товарищи.
Вон Тоттенхэм как преобразился, и без Кейна. Почему этот дебил Мэдиссона не взял вместо мертвого Хаверца. Да и Биссума не плох, Сарр, Бентанкур. Лучший центр поля за приемлемые деньги.
Адекватный фан
26 Августа 2023 в 19:14
Ой, днооо. Ничего не меняется. Просрал ставку только
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Тоттенхэм Тоттенхэм
0
2
4.70 4.10 1.75
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