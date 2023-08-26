«Арсенал» в большинстве упустил победу над «Фулхэмом»

В третьем туре Премьер-лиги «Арсенал» принимал «Фулхэм» и пропустил с единственного удара в створ от соперника за первые 80 минут игры. На первой минуте Андреас Перейра наказал оборону соперника за оплошность при распасовке. Несмотря на громадный перевес, «канониры» смогли забить только на экваторе второго тайма и с пенальти, отличился Букайо Сака. Проходит две минуты, и после прострела с левого фланга Эдди Нкетиа переправил мяч в правый угол чужих ворот. На 83-й минуте «дачники» остались вдесятером, но всё равно ушли от поражения, это Пальинья замкнул подачу с углового - 2:2.
«Канониры» набрали семь очков и делят лидерство с «Тоттенхэмом».
Протокол игры
|1'Перейра Андреас (0:1)
|(1:1) Сака Букайо70'
|(2:1) Нкетиа Эдди72'
|87'Пальинья Жоау (2:2)
Ремсдейл Аарон•Парти Томас56' (Виейра Фабиу (56') •Уайт Бен•Салиба Вильям•Кивёр Якуб•Эдегор Мартин84' (Жоржиньо II (84') •Райс Деклан90' (Жезус Габриэл (90') •Хаверц Кай56' (Зинченко Александр (56') •Сака Букайо•Троссар Леандро46' (Нкетиа Эдди (46') •Мартинелли Габриэл
Лено Бернд•Тете Кенни•Диоп Исса•Угелумба Кэлвин 50'• 83'Робинсон Энтони•Лукич Саша 66'71' (Рид Харрисон (71') •Пальинья Жоау•Перейра Андреас63' (Кэрни Том (63') •Уилсон Гарри71' (Траоре Адама (71') •Хименес Рауль• 19'Рид Бобби89' (Адарабиойо Олуватосин (89')
Запасные: Родак Марек• 74'Харрис Люк•Родриго Мунис•Мбабу Кевин•Винисиус Карлос
26 августа. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).
После прошлогоднего мирового обсирательства зачем оставили это убожество под названием маленький шарлатан. Дальше будет только хуже товарищи.
Вон Тоттенхэм как преобразился, и без Кейна. Почему этот дебил Мэдиссона не взял вместо мертвого Хаверца. Да и Биссума не плох, Сарр, Бентанкур. Лучший центр поля за приемлемые деньги.
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