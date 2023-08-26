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«Вулверхэмптон» вырвал победу в Ливерпуле

26 Августа 2023 • 18:57 Комментировать
Эвертон
0:1
Вулверхэмптон
окончен

Стартовавшие с поражений «Эвертон» и «Вулверхэмптон» сегодня бились за первые очки в Премьер-лиге. «Ириски» регулярно били по воротам, но все же ничего не добились, а на 87-й минуте пропустили решающий гол от Саши Калайджича, который выиграл воздух. «Волки» в итоге празднуют первые три очка, соперник на дне таблицы.

Протокол игры  
Эвертон0:1Вулверхэмптон
  87'Калайджич Саша (0:1)
Пикфорд ДжорданПаттерсон НэйтанТарковски ДжеймсБрэнтуэйт Джерред  53'Янг ЭшлиГуэйе Идрисса 90' (Кин Майкл ( 90') Гарнер Джеймс  62'Дукуре АбдулайОнана АмадуДоббин Льюис 66' (Чермити Юссеф ( 66'  90') Данджума Арно 90' (Кэннон Томас ( 90')
Запасные: Оньянго ТайлерЛонерган ЭндиМиколенко ВиталийГодфри БенМопе НилВиржиния Жоау
Са ЖозеСемеду Нелсон  40'Доусон Крэйг  68'Килман МаксБуэно Уго 85' (Гомеш Тоти ( 85') Нету ПедруГомес Жоао  29'Лемина Марио  52'Хи-Чан Хван 46' (Аит-Нури Раян ( 46') Кунья Матеус 85' (Калайджич Саша ( 85') Силва Фабио 74' (Сарабия Пабло ( 74')
Запасные: Траоре БубакарДоэрти МэттБентли ДаниелХонни КастроХодж Джозеф
26 августа. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).

 

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