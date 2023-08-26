«Вулверхэмптон» вырвал победу в Ливерпуле

Стартовавшие с поражений «Эвертон» и «Вулверхэмптон» сегодня бились за первые очки в Премьер-лиге. «Ириски» регулярно били по воротам, но все же ничего не добились, а на 87-й минуте пропустили решающий гол от Саши Калайджича, который выиграл воздух. «Волки» в итоге празднуют первые три очка, соперник на дне таблицы.
Протокол игры
|87'Калайджич Саша (0:1)
Пикфорд Джордан•Паттерсон Нэйтан•Тарковски Джеймс•Брэнтуэйт Джерред• 53'Янг Эшли•Гуэйе Идрисса90' (Кин Майкл (90') •Гарнер Джеймс• 62'Дукуре Абдулай•Онана Амаду•Доббин Льюис66' (Чермити Юссеф (66') • 90'Данджума Арно90' (Кэннон Томас (90')
Са Жозе•Семеду Нелсон• 40'Доусон Крэйг• 68'Килман Макс•Буэно Уго85' (Гомеш Тоти (85') •Нету Педру•Гомес Жоао• 29'Лемина Марио• 52'Хи-Чан Хван46' (Аит-Нури Раян (46') •Кунья Матеус85' (Калайджич Саша (85') •Силва Фабио74' (Сарабия Пабло (74')
26 августа. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).
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