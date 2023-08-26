«Вулверхэмптон» вырвал победу в Ливерпуле

Стартовавшие с поражений «Эвертон» и «Вулверхэмптон» сегодня бились за первые очки в Премьер-лиге. «Ириски» регулярно били по воротам, но все же ничего не добились, а на 87-й минуте пропустили решающий гол от Саши Калайджича, который выиграл воздух. «Волки» в итоге празднуют первые три очка, соперник на дне таблицы.