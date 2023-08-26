«Брентфорд» и «Кристал Пэлас» разошлись миром

«Брентфорд» и «Кристал Пэлас» провели матч третьего тура чемпионата Англии. Хозяева поля почти в два раза чаще контролировали мяч, но редко били по воротам. Тем не менее, Кевин Шаде на 18-й минуте открыл счет, а соперник отыгрался лишь в концовке. На 78-й минуте отличился Йоаким Андерсен с передачи Джордана Айю - 1:1.
Протокол игры
|(1:0) Шаде Кевин18'
|76'Андерсен Йоаким (1:1)
Флеккен Марк•Хикки Аарон•Коллинз Натан•Пиннок Итан•Генри Рико•Йенсен Матиас72' (Ониика Фрэнк (72') •Норгор Кристиан•Янельт Витали•Мбеумо Брайан•Висса Йоан•Шаде Кевин80' (Льюис-Поттер Кин (80')
Джонстон Сэм•Уорд Джоэл•Андерсен Йоаким•Гехи Марк•Митчелл Тайрик•Хефферсон Лерма•Дукуре Шейк•Айю Джордан•Эзе Эберечи•Шлупп Джеффри71' (Матета Жан-Филипп (71') •Эдуар Одсонн71' (Ахамада Науиру (71')
26 августа. Стадион "Брентфорд Коммьюнити".
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