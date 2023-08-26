«Брентфорд» и «Кристал Пэлас» разошлись миром

«Брентфорд» и «Кристал Пэлас» провели матч третьего тура чемпионата Англии. Хозяева поля почти в два раза чаще контролировали мяч, но редко били по воротам. Тем не менее, Кевин Шаде на 18-й минуте открыл счет, а соперник отыгрался лишь в концовке. На 78-й минуте отличился Йоаким Андерсен с передачи Джордана Айю - 1:1.