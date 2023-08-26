​«Арсенал» установил антирекорд АПЛ по пропущенным голам на 1-й минуте

В субботу «Арсенал» проводит дерби против «Фулхэма» в рамках третьего тура чемпионата Англии. Команда Микеля Артеты пропустила уже на первой минуте матча – голом отметился полузащитник «дачников» Андреас Перейра.

Как сообщает Opta, «Арсенал» стал первой командой в истории Премьер-лиги, которая в течение одного года трижды пропускала голы на первой минуте матча чемпионата. До конца 2023 года «канониры» могут обновить этот антирекорд.

Следить за дерби Лондона между «Арсеналом» и «Фулхэмом» можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.