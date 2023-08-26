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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Сака стал рекордсменом «Арсенала» в АПЛ

26 Августа 2023 • 17:38 Комментировать
Арсенал
2:2
Фулхэм
окончен

В субботу «Арсенал» проводит домашний матч против «Фулхэма» в рамках третьего тура Английской премьер-лиги. Вингер «канониров» Букайо Сака вышел на поле с первых минут. Таким образом, Сака принимал участие в каждом из 83 последних матчей «Арсенала» в Премьер-лиге. Это новый клубный рекорд. Сака обошёл Пола Мерсона, который в 1995-1997 годах играл в 82 матчах «Арсенала» в АПЛ подряд. Об этом рассказывает Opta.

Отметим, что серия Букайо Саки началась в мае 2021 года, когда он сыграл против «Вест Бромвича».

Следить за матчем между «Арсеналом» и «Фулхэмом» можно в текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Букайо Сака
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