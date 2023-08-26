​«Манчестер Юнайтед» установил антирекорд, пропустив два гола за 227 стартовых секунд матча

В субботу «Манчестер Юнайтед» проводит домашний матч третьего тура Премьер-лиги против «Ноттингем Форест». Для «красных дьяволов» игра началась просто ужасно – они пропустили на второй и четвёртой минутах, после чего на табло «Олд Траффорд» горит счёт 0:2.

Как сообщает Opta, «Ноттингем Форест» для двух голов в ворота «Манчестер Юнайтед» понадобилось всего лишь 3 минуты и 47 секунд. Это антирекорд для «красных дьяволов» - так быстро после старта матча в эпоху Премьер-лиги они со счётом 0:2 не проигрывали.

Следить за матчем «Манчестер Юнайтед» - «Ноттингем Форест» можно в текстовой трансляции.