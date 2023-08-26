Нападающий «Саутгемптона» Нейтан Телла близок к переходу в «Байер».

Как стало известно авторитетному инсайдеру Фабрицио Романо, 24-летний британский вингер успешно прошел медицинское обследование и в ближайшее время должен стать новым игроком «Байера».

Ранее сообщалось, что «Саутгемптон» хочет заработать с продажи футболиста 25-30 млн евро, в то время как леверкузенский клуб готов выделить 16-18 млн евро плюс бонусы.

В нынешнем сезоне Телла принял участие в трех матчах Чемпионшипа, в которых отметился одним забитым мячом и стал автором одной результативной передачи.

Сегодня, 26 августа, «Байер» встретится с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха в матче второго тура чемпионата Германии. Начало — в 19:30 по мск.