​Вратарь «Манчестер Юнайтед» Хендерсон пройдёт обследование для клуба АПЛ

Всё идёт к тому, что ближе к закрытию летнего трансферного окна голкипер Дин Хендерсон сменит «Манчестер Юнайтед» на «Кристал Пэлас». Как сообщает The Telegraph, в Лондоне рассматривают 26-летнего Хендерсона в качестве основного вратаря после ситуации с Висенте Гуаитой – последний хочет покинуть клуб. По данным источника, Хендерсон получил разрешение на прохождение медицинского обследования для «орлов».

Дин Хендерсон является воспитанником «Манчестер Юнайтед». За первую команду он провёл 29 матчей, в которых пропустил 25 голов. Портал transfermarkt оценивает вратаря в 18 миллионов евро.