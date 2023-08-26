«Тоттенхэм» возглавил таблицу Премьер-лиги, забив два мяча «Борнмуту»

В третьем туре Премьер-лиги Англии «Тоттенхэм» гостил у «Борнмута». На 17-й минуте Пап Матар Сарр проникающим пасом сыграл на Джеймса Мэддисона, и новичок поразил левый угол ворот. Первый тайм в целом был насыщенный событиями, и просто удивительно, но с десяток опасных моментов и больше ни одного гола. На 18-й минуте второго тайма гости поставили точку. Дестини Удоги почти от лицевой линии доставил мяч к ближней штанге, а там Деян Кулушевски переправил мяч в сетку.
2:0, «Тоттенхэм» с 7 очками стал новым лидером АПЛ.
Протокол игры
|17'Мэддисон Джеймс (0:1)
|63'Кулушевски Деян (0:2)
Нето Мурара•Ааронс Макс•Забарный Илья•Келли Ллойд• 45'Керкез Милош•Кристи Райан60' (Энтони Джейдон (60') •Ротуэлл Джо46' (Кук Льюис (46') •Семеньо Антуан73' (Брукс Дэвид (73') •Биллинг Филип86' (Мур Киффер (86') •Клюйверт Джастин60' (Траоре Хамед (60') •Соланке Доминик
Запасные: Мефам Крис•Ионуц Андрей Раду•Хилл Джеймс•Сенеси Маркос
Викарио Гульельмо•Порро Педро•Ромеро Кристиан•Ван де Вен Микки•Удоги Дестини82' (Дэвис Бен (82') •Сарр Пап Матар59' (Перишич Иван (59') • 71'Биссума Ив 53'74' (Ло Чельсо Джовани (74') •Кулушевски Деян•Мэддисон Джеймс73' (Скипп Оливер (73') •Хын-Мин Сон•Ришарлисон 54'60' (Хёйбьерг Пьер-Эмиль (60')
26 августа. Стадион "Виталити" (Борнмут).
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