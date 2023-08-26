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«Тоттенхэм» возглавил таблицу Премьер-лиги, забив два мяча «Борнмуту»

26 Августа 2023 • 16:31 Комментировать
Борнмут
0:2
Тоттенхэм
окончен

В третьем туре Премьер-лиги Англии «Тоттенхэм» гостил у «Борнмута». На 17-й минуте Пап Матар Сарр проникающим пасом сыграл на Джеймса Мэддисона, и новичок поразил левый угол ворот. Первый тайм в целом был насыщенный событиями, и просто удивительно, но с десяток опасных моментов и больше ни одного гола. На 18-й минуте второго тайма гости поставили точку. Дестини Удоги почти от лицевой линии доставил мяч к ближней штанге, а там Деян Кулушевски переправил мяч в сетку.

2:0, «Тоттенхэм» с 7 очками стал новым лидером АПЛ.

Протокол игры  
Борнмут0:2Тоттенхэм
  17'Мэддисон Джеймс (0:1)
  63'Кулушевски Деян (0:2)
Нето МурараАаронс МаксЗабарный ИльяКелли Ллойд  45'Керкез МилошКристи Райан 60' (Энтони Джейдон ( 60') Ротуэлл Джо 46' (Кук Льюис ( 46') Семеньо Антуан 73' (Брукс Дэвид ( 73') Биллинг Филип 86' (Мур Киффер ( 86') Клюйверт Джастин 60' (Траоре Хамед ( 60') Соланке Доминик
Запасные: Мефам КрисИонуц Андрей РадуХилл ДжеймсСенеси Маркос
Викарио ГульельмоПорро ПедроРомеро КристианВан де Вен МиккиУдоги Дестини 82' (Дэвис Бен ( 82') Сарр Пап Матар 59' (Перишич Иван ( 59'  71') Биссума Ив  53' 74' (Ло Чельсо Джовани ( 74') Кулушевски ДеянМэддисон Джеймс 73' (Скипп Оливер ( 73') Хын-Мин СонРишарлисон  54' 60' (Хёйбьерг Пьер-Эмиль ( 60')
Запасные: Санчес ДавинсонЭмерсон ЖуниорФорстер ФрейзерМанор Соломон
26 августа. Стадион "Виталити" (Борнмут).

 

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