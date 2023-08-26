«Тоттенхэм» возглавил таблицу Премьер-лиги, забив два мяча «Борнмуту»

В третьем туре Премьер-лиги Англии «Тоттенхэм» гостил у «Борнмута». На 17-й минуте Пап Матар Сарр проникающим пасом сыграл на Джеймса Мэддисона, и новичок поразил левый угол ворот. Первый тайм в целом был насыщенный событиями, и просто удивительно, но с десяток опасных моментов и больше ни одного гола. На 18-й минуте второго тайма гости поставили точку. Дестини Удоги почти от лицевой линии доставил мяч к ближней штанге, а там Деян Кулушевски переправил мяч в сетку.

2:0, «Тоттенхэм» с 7 очками стал новым лидером АПЛ.