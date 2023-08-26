​Жезус – в запасе «Арсенала» на дерби с «Фулхэмом»

В субботу в третьем туре Английской премьер-лиги «Арсенал» будет принимать «Фулхэм». Наставник «канониров» Микель Артета принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Ремсдейл, Кивёр, Салиба, Уайт, Парти, Райс, Эдегор, Хаверц, Троссар, Сака, Мартинелли.

Отметим, что нападающий Габриэль Жезус начнёт матч в запасе. Бразилец вернулся в строй, восстановившись после повреждения. В сезоне 2023/2024 Жезус на поле ещё не выходил.

Матч «Арсенал» - «Фулхэм» стартует в 17:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.