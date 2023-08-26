​«Манчестер Юнайтед» выбрал состав на матч с «Ноттингем Форест»

В субботу «Манчестер Юнайтед» проведёт домашний матч против «Ноттингем Форест» в третьем туре Премьер-лиги. Рулевой «красных дьяволов» Эрик тен Хаг принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Онана, Далот, Варан, Мартинес, Уан-Биссака, Каземиро, Эриксен, Фернандеш, Антони, Марсьяль, Рэшфорд.

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Ноттингем Форест» начнётся на «Олд Траффорд» в 17:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на страницах портала LiveResult.

Отметим, что после двух туров Премьер-лиги Манчестер Юнайтед» имеет три зачётных балла в своём активе.