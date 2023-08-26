​Мэддисон впервые забил за «Тоттенхэм»

В субботу «Тоттенхэм» проводит гостевой матч Премьер-лиги против «Борнмута». Открыть счёт команде Анге Постекоглу удалось на 17-й минуте. После отличной передачи от Сарра выход на вратаря в касание реализовал Джеймс Мэддисон.

Для Мэддисона это первый гол за «Тоттенхэм». В летнее трансферное окно полузащитник перебрался в лондонский клуб из «Лестера», который по итогам прошлого сезона вылетел из Премьер-лиги в Чемпионшип.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче между «Борнмутом» и «Тоттенхэмом» можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.