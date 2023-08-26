Клопп похвалил «Ньюкасл» за работу на трансферном рынке

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил работу «Ньюкасла» на трансферном рынке.

«Я ожидал, что «Ньюкасл» будет успешен после прихода саудовцев. Многие думали, что они будут действовать как «Челси», но нет — они обошлись без громких трансферов, но провели очень грамотную работу, подписав невероятных футболистов», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

Завтра, 27 августа, «Ливерпуль» встретится с «Ньюкаслом» в гостях. Стартовый свисток главного арбитра матча должен прозвучать в 18:30 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет наблюдать в текстовой онлайн-трансляции на портале LiveResult.