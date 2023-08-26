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Клопп похвалил «Ньюкасл» за работу на трансферном рынке

26 Августа 2023 • 14:37 Комментировать
Ньюкасл
...
Ливерпуль
1 2.18 X 3.85 2 3.00
27.08 18:30

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил работу «Ньюкасла» на трансферном рынке.

«Я ожидал, что «Ньюкасл» будет успешен после прихода саудовцев. Многие думали, что они будут действовать как «Челси», но нет — они обошлись без громких трансферов, но провели очень грамотную работу, подписав невероятных футболистов», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

Завтра, 27 августа, «Ливерпуль» встретится с «Ньюкаслом» в гостях. Стартовый свисток главного арбитра матча должен прозвучать в 18:30 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет наблюдать в текстовой онлайн-трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Челси Ливерпуль Юрген Клопп
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НЬЮКАСЛ ЛИВЕРПУЛЬ
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