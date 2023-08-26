Сака: «Райс добавил нам много качеств»

Вингер лондонского «Арсенала» Букайо Сака рассказал о том, насколько его команда прибавила с приходом полузащитника Деклана Райса. Напомним, англичанин стоил «канонирам» около 120 миллионов евро. Это при том, что у футболиста оставался всего год по контракту с «Вест Хэмом».

«Райс помог «Арсеналу» прибавить. С его приходом в команде стало больше лидерства, стремления, качества. Когда наблюдаешь за ним на поле, складывается впечатление, что он везде. Вы уже можете увидеть вклад, который он внёс в команду», – цитирует Саку The Guardian.

Райс выходил в основе в каждом из первых двух туров АПЛ, где помог «Арсеналу» набрать 6 очков.