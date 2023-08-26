​Гринвуд может завершить карьеру в 21 год

После проведения внутреннего расследования «Манчестер Юнайтед» решил расстаться с нападающим Мэйсоном Гринвудом, хотя в начале года с футболиста сняли обвинения в изнасиловании и нападении. Дело может дойти до того, что Гринвуд повесит бутсы на гвоздь уже в 21 год. Об этом рассказывает Daily Mail, приводя комментарий хорошо проинформированного источника.

«Есть игроки, которые подумают: «Меня оправдали, так что я вернусь и буду забивать голы». Мэйсон не из таких. Он незрелый. Я действительно думаю, что с ним покончено», - сказал источник.

За первую команду «Манчестер Юнайтед» Гринвуд провёл 129 матчей, в которых забил 35 голов и отдал 12 голевых передач.