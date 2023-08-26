​Хау: Клопп мне не друг

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау перед матчем против «Ливерпуля» высказался о том, дружит ли он с другими тренерами команд АПЛ.

«У меня нет никаких отношений с другими тренерами. Я соревнуюсь с ними. Мне очень сложно иметь личные отношения с конкурентами. Я был таким же, когда был игроком. Я не был одним из тех, кто общается с соперниками перед матчами. Я всегда проводил черту.

Я уважаю Юргена, он невероятный тренер, который проделал отличную работу. Но я провожу черту в дружбе, для меня её не существует», - сказал Хау журналистам на пресс-конференции.

Матч «Ньюкасл» - «Ливерпуль» пройдёт в воскресенье, 27 августа.