​Почеттино удивил журналистов – тренер не знает всех игроков «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино удивил журналистов на пресс-конференции. У аргентинца спросили, куда пропал защитник Маланг Сарр, который летом вернулся в клуб после аренды в «Монако».

«Маланг Сарр? Кто это?» - спросил Почеттино в ответ. Аргентинец явно растерялся, но так и не смог ничего сказать по существу.

Авторитетный портал transfermarkt оценивает Сарра в 6 миллионов евро. Ранее француз провёл за первую команду «пенсионеров» 21 официальный матч. Результативными действиями защитник не отмечался.

Напомним, что в пятницу «Челси» обыграл на своём поле «Лутон Таун» со счётом 3:0.