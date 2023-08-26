Брат Доку: «Нашу младшую сестру зовут Челси, но Жереми всегда мечтал о «Манчестер Сити»

Джефферсон Доку, брат и агент новичка «Манчестер Сити» Жереми Доку, намекнул на то, что его родственник отказался переходить в «Челси» ради команды Хосепа Гвардиолы.

«Нашу младшую сестру зовут Челси, но Жереми всегда мечтал о «Манчестер Сити». Этот клуб в прошлом сезоне выиграл почти всё, что только можно. Жереми уже поговорил с Кевином де Брёйне и Хосепом Гвардиолой перед трансфером», – цитирует Джефферсона Gazet van Antwerpen.

Напомним, Доку обошёлся «Манчестер Сити» в 60 миллионов евро. «Горожане» приобрели молодого бельгийца на замену Рияду Марезу, который ранее отправился в «Аль-Ахли» Джидда из Саудовской Аравии.