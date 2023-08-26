Сака: «Победа в АПЛ? «Арсенал» работает над этим»

Вингер лондонского «Арсенала» Букайо Сака прокомментировал шансы своей команды выиграть Английскую премьер-лигу. Напомним, большую часть прошлого сезона «канониры» лидировали в турнирной таблице чемпионата, но трофей в итоге в очередной раз достался «Манчестер Сити».

«Мы работаем в этом направлении каждый день. Это то, чего все в команде хотят достичь, но мы должны больше показывать свои амбиции игрой на поле», – цитирует Саку издание The Guardian.

Сака в новом сезоне отметился одним голом в двух стартовых турах Английской премьер-лиги. В прошлом розыгрыше турнира вингер отметился 14 мячами.