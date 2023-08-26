​«Тоттенхэм» назвал состав на матч с «Борнмутом»

Субботнюю программу третьего тура Премьер-лиги Англии будет открывать матч между «Борнмутом» и «Тоттенхэмом». Рулевой лондонской команды Анге Постекоглу принял решение включить в стартовый состав таких игроков:

Викарио, Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоги, Биссума, Сарр, Мэддисон, Сон, Кулушевски, Ришарлисон.

Матч чемпионата Англии между «Борнмутом» и «Тоттенхэмом» стартует в 14:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции, которая пройдёт на портале LiveResult.

После двух туров чемпионата Англии «Тоттенхэм» имеет четыре очка в своём активе.