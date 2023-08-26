​Тен Хаг раскритиковал своих игроков

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг дал комментарий по поводу проблем команды в прошлом матче против «Тоттенхэма» (поражение 0:2).

«Дело не в полузащите, а в задней и передней линиях. Они не бежали или побеждали не в тот момент, слишком поздно, особенно атакующие. Так получилось, ничего не вернуть. Но здесь, если мы хотим побеждать, нужно соответствовать требованиям. В «Манчестер Юнайтед» нужно действовать все 90 минут в каждом матче, несмотря ни на что», - сказал тен Хаг, чьи слова приводит портал Goal.

В субботу «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Ноттингем Форест». Не пропустите текстовую трансляцию.