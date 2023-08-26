«Ноттингем Форест» покупает бразильского защитника

Бразильский защитник Мурильо, выступающий на родине за «Коринтианс», переезжает в Английскую премьер-лигу. 21-летнего южноамериканского футболиста подпишет «Ноттингем Форест», об этом в социальных сетях сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Стороны провели переговоры и договорились об условиях сделки. Сумма трансфера составит 12 миллионов евро плюс три миллиона в качестве бонусных выплат. Кроме того, «Коринтианс» получит процент с последующей продажи игрока.

Мурильо – воспитанник академии «Коринтианса». В нынешнем сезоне защитник принял участие в 31 поединке и получил четыре желтые карточки.