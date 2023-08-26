Амрабат пропустит матч с «Лечче», так как ждёт перехода в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат пропустит ближайший тур итальянской Серии А, где его команда встретится с «Лечче». По информации от журналиста Фабрицио Романо, это связано с тем, что марокканец ожидает трансфера в «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» в последнее время активизировались в переговорах по трансферу одного из главных открытий чемпионата мира 2022 года. У Софьяна остаётся год по контракту с «Фиорентиной», поэтому сумма сделки может составить 25-30 миллионов евро.

Амрабат открыт к переходу в «Манчестер Юнайтед», так как хочет уйти на повышение.