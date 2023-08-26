«Манчестер Юнайтед» - «Ноттингем Форест»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2

В третьем туре чемпионата Англии по футболу встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Ноттингем Форест».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест
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Протокол игры
|2'Авонийи Тайво (0:1)
|4'Боли Вийи (0:2)
|(1:2) Эриксен Кристиан17'
Онана Андре•Уан-Биссака Аарон•Варан Рафаэль•Мартинес Лисандро•Далот Диогу•Каземиро Карлос•Эриксен Кристиан•Антони•Фернандеш Бруну•Рэшфорд Маркус•Марсьяль Антони
26 августа. Стадион "Олд Траффорд".
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