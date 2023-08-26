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«Манчестер Юнайтед» - «Ноттингем Форест»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2

26 Августа 2023 • 16:30 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
1:2
Ноттингем Форест
1 1.30 X 5.70 2 9.00
1-й тайм

В третьем туре чемпионата Англии по футболу встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Ноттингем Форест».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Манчестер Юнайтед1:2Ноттингем Форест
 2'Авонийи Тайво (0:1)
 4'Боли Вийи (0:2)
(1:2) Эриксен Кристиан17' 
Онана АндреУан-Биссака АаронВаран РафаэльМартинес ЛисандроДалот ДиогуКаземиро КарлосЭриксен КристианАнтониФернандеш БрунуРэшфорд МаркусМарсьяль Антони
Запасные: Гарначо АлехандроЛинделоф ВикторГор ДэниелМагуайр ГарриПельистри ФакундоМактоминай СкоттСанчо ДжедонАльваро ФернандесХендерсон Дин
Тёрнер МэттБоли ВийиУорролл ДжоМаккена СкоттОрье СержЭйна ОлаДанило ЛаранжераЙейтс РайанДжонсон БреннанГиббс-Уайт МорганАвонийи Тайво
Запасные: Монтьель ГонсалоКуяте ШейхуУильямс НекоФройлер РемоВуд КрисХорват ИтанНьякат МуссаУи-Чжо ХванЭланга Энтони
26 августа. Стадион "Олд Траффорд".
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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ноттингем Форест
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ
Комментарии (1)
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TEREX
26 Августа 2023 в 17:37
оооо..дык маню та лахматют аказаваица..))
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