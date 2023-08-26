Коутиньо договорился с новым клубом

31-летний бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо покидает бирмингемскую «Астон Виллу» и переезжает в чемпионат Катара. Как сообщил в своих социальных сетях журналист Фабрицио Романо, новым клубом южноамериканца станет «Аль-Духаиль».

Коутиньо договорился с новым работодателем об условиях сотрудничества. Теперь катарскому клубу предстоит согласовать переход игрока непосредственно с руководством «Астон Виллы».

В сезоне-2022/2023 Филиппе провел 22 поединка за бирмингемскую команду и отметился одним забитым мячом. Срок действующего контракта бразильца с английским клубом истекает летом 2026 года.