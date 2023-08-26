Онана не намерен возвращаться в сборную Камеруна

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана пока не намерен возобновлять международную карьеру. По информации от The Athletic, слухи о том, что камерунец может вернуться в сборную не соответствуют действительности.

Напомним, во время группового этапа чемпионата мира 2022 года у Онана возник конфликт с главным тренером сборной Камеруна Ригобером Сонгом, в результате которого голкипер досрочно покинул турнир и объявил о завершении международной карьеры.

По сведениям источника, Онана пока не намерен менять решение и возвращаться в сборную Камеруна. Тем более, тренером команды пока остаётся Ригобер Сонг.