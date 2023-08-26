Почеттино: «Стерлинг – топ-игрок»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал выступления нападающего Рахима Стерлинга в матче с «Лутоном». Англичанин оформил дубль и помог своей команде одержать первую победу в сезоне (3:0).

«Стерлинг – топ-игрок, он отлично играл в матче против «Вест Хэма». С «Лутоном» он снова показал своё мастерство. Топ-игрок для Премьер-лиги и сборной Англии. Он демонстрирует большую приверженность и хочет сделать большой вклад в команду путём тяжёлой работы», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

Стерлинг в прошлом сезоне забил 6 голов и отдал 3 ассиста в Английской премьер-лиге, выдав свои худшие цифры в карьере с сезона-2012/13.