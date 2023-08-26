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«Манчестер Юнайтед» настаивает на трансфере Амрабата

26 Августа 2023 • 10:54 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ноттингем Форест
1 1.30 X 5.70 2 9.00
Через 5 ч. 35 мин.

«Манчестер Юнайтед» не сдаётся в борьбе за полузащитника «Фиорентины» Софьяна Амрабата. Команда Эрика тен Хага решительно намерена приобрести марокканского опорника до закрытия трансферного окна.

По информации от журналиста Джанлуки ди Марцио, «Манчестер Юнайтед» уже начал переговоры с «Фиорентиной» с целью поскорее достичь соглашения о сумме компенсации. «Фиалки» ранее хотели за Амрабата 25-30 миллионов евро, так как у футболиста остаётся всего год по контракту.

Сам Амрабат открыт к переходу в «Манчестер Юнайтед» и продолжает ждать момента, когда клубы согласуют сумму компенсации.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Манчестер Юнайтед Софьян Амрабат трансферы футбола - лето 2023
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ
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