«Кристал Пэлас» готов продать Дукуре и Эзе за 160 миллионов евро

Лондонский «Кристал Пэлас» повесил ценник на двух своих футболистов. Напомним, опорный полузащитник Шейк Дукуре интересен «Ливерпулю», а вингер Эберечи Эзе находится на радаре у «Манчестер Сити».

Evening Standard сообщает, что команда Роя Ходжсона хочет выручить за обоих футболистов 160 миллионов евро. Таким образом, «Кристал Пэлас» готов продать Дукуре и Эзе по 80 миллионов за каждого.

Напомним, «орлы» этим летом также могли потерять вингера Майкла Олисе, который был близок к переходу в «Челси» за 40 миллионов евро. «Кристал Пэлас» в итоге убедил игрока подписать новый контракт.