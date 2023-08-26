Почеттино: «Нам нужен игрок, который способен сыграть по всей линии атаки»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал о главной цели своей команды на оставшиеся дни трансферного окна. «Синие» хотят приобрести нового футболиста в атаку.

«Нам нужен игрок, который способен сыграть по всей линии атаки. Это должен быть игрок верного профиля, который добавит баланс на разных участках поля», – сказал Почеттино на пресс-конференции после победы над «Лутоном» (3:0).

Напомним, «Челси» в последние дни активно связывали с Бреннаном Джонсоном из «Ноттингем Форест». «Синие» также интересовались Фоларином Балогуном, но американец находится в шаге от перехода в «Монако».