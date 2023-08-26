«Манчестер Юнайтед» надолго потерял важного игрока

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу, который получил травму, рискует выпасть из игры до ноября. Об этом рапортуют журналисты ESPN, ссылаясь на свои источники в манкунианском клубе.

Ранее в прессе сообщалось, что 28-летний игрок повредил мышцы. Точный диагноз Шоу пока неизвестен. Изначально ожидалось, что Люк проведет в лазарете максимум несколько недель.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии защитник поучаствовал в матчах против «Вулверхэмптона» и лондонского «Тоттенхэма». Ближайший поединок подопечные Эрика тен Хага сыграют с «Ноттингем Форест» в субботу, 26 августа.