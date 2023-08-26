Почеттино: «Кайседо - лучший полузащитник АПЛ»

Рулевой лондонского «Челси» Маурисио Почеттино высказался о новичке команды – эквадорском полузащитнике Мойсесе Кайседо.

«Мойсес – один из лучших или даже лучший полузащитник АПЛ. Он доказал это в «Брайтоне», а сейчас ему нужно доказывать это в «Челси». В этом клубе будет совершенно другое давление. Сейчас ему нужно дать время, чтобы привыкнуть к команде. Это нормальное явление. Не стоит оказывать на него сильное давление с самого начала», - цитирует тренера The Athletic.

Кайседо перешел в «Челси» две недели назад, подписав восьмилетний контракт. Компенсация за его трансфер составила 116 миллионов евро.