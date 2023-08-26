Тен Хаг рассказал, подпишет ли «Манчестер Юнайтед» замену травмированному Шоу

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, как клуб решит проблему отсутствия Люка Шоу.

Левый защитник получил мышечную травму, из-за которой, по некоторым данным, может не сыграть до ноября. Журналисты спросили у тен Хага, следует ли ждать подписания прямой замены 28-летнему англичанину: «Если у нас появится возможность – да. Но это должен быть подходящий игрок. Если нет, то нам придётся довольствоваться текущим составом», – цитирует инсайдер Фабрицио Романо рулевого «красных дьяволов».

Люк Шоу вышел в основном составе «Манчестер Юнайтед» в двух стартовых матчах текущего розыгрыша АПЛ, в обоих случаях отыграв до финального свистка.